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Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?

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Читатель VB.KG прислал полное боли сообщение: "Дикари-мырки загадили Иссык-Куль. Как это остановить?".

Поводом послужило видео, опубликованное в одной из популярных групп в Instagram, которое сопровождается следующим текстом:

"Я не знаю, как можно достучаться до людей. Зачем гадить то, что мы должны передать будущему поколению? Невозможно смотреть на весь этот мусор. В воде плавают пакеты, бутылки, фантики от конфет. Скутеры вообще отдельная тема, запах и привкус бензина везде!!!! Село Бостери".

Что должно произойти в сознании наших сограждан, чтобы они прекратили разбрасывать везде мусор? Что должно произойти с чиновниками, чтобы они начали делать свою работу?...

URL: https://www.vb.kg/372740
Теги:
экология, Иссык-Куль
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