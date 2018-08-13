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Пьяного водителя, наехавшего на инспектора ООБДД, закрыли в ИВС

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- Виктория Григоренко
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За наезд на инспектора ООБДД по Джалал-Абадской области старшину милиции А. Асанова задержан 38-летний житель Сузакского района Талгат С. Об этом сообщили в ГУОБДД.

Как уточняется, 9 августа 2018 года в 11.30 утра при несении службы инспектор ООБДД по Джалал-Абадской области старшина милиции Асанов А. заметил автомашину марки "Опель Астра" с неправильной траекторией движения.

- Инспектор подал жест об остановке. В этот момент водитель повел себя неадекватно, приостанавливаясь, и, начав движение в обратном направлении, наехал на сотрудника и скрылся с места происшествия. Мужчина управлял автомашиной "Опель Астра" и на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Старшина Асанов доставлен в областную травматологическую поликлинику, ему оказана медицинская помощь, - пояснили в ГУОБДД.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 341 п.1 УК КР "Применение насилия в отношении представителя власти". Водитель водворен в ИВС ГУВД г. Джалал-Абад.

- Старшина милиции Асанов А. служит в рядах органа внутренних дел с 2011 года. Воспитывает двоих детей. Имеет награды за отличную службу в органах внутренних дел, - добавили в ГУОБДД.

URL: https://www.vb.kg/372745
Теги:
ГУБДД, Джалал-Абадская область, ДТП, Патрульная милиция, Кыргызстан
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