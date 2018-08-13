В Бишкеке упавшая с ЦУМа арматура чуть не убила девушку

Сообщение в Facebook разместила бишкекчанка Юлия Барабина-Шеворакова. От редакции просим профильные ведомства проинструктировать происходящее на стройке.

"Осторожно! Обязательно прочитать всем.

Друзья, проходя мимо\возле бурной реконструкции ЦУМа и строительных работ его очередной части, будьте бдительны.

9 августа аккурат напротив "Алтына", в том месте где машины заезжают на стройку и нет навеса-козырька, - на часть экс-тротуара упал солидный кусок арматуры.

Упал в метре от моей подруги. Упал перед ней, чтобы вам был понятен весь ужас ситуации.

По её словам, она естественно посмотрела на стройку, где на одном из этажей увидела смеющегося работника. Он стоял в каске и просто ржал.

Ей, в свою очередь, естественно было совсем не весело учитывая высоту, с которой упала "железяка", и её объём.

Она не журналист, не блоггер, не активист, к тому же спешила по делам, поэтому не стала искать прораба и писать в соответствующие органы. Еще два дня она пребывала в шоке, ведь от верной смерти или состояния овоща её отделял всего один шаг!

Я не знаю, что происходит на "пристройке" ЦУМа, но это явное нарушение всех правил безопасности.

Друзья мои, строительные бароны сделают все, чтобы доказать свою невиновность и заволокитят дело, госрганам в нашей стране - лишь бы их не кантовали, поэтому лучше не перемещайтесь там вообще. Переходите дорогу и спокойно идите по стороне ювелирных магазинов".