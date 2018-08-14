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Жители улицы Чокморова просят у властей "лежачего полицейского"

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От имени жителей прошу Мэрию г.Бишкек установить лежачего полицейского на отрезке по ул. Чокморова - пересечение с ул. Тимирязева. По этой улице машины двигаются на большой скорости, а на улицу Чокморова выходят все выезды с жилых дворов многоэтажек. Детям и старикам опасно переходить улицу!

Также обращаем внимание на мусорные контейнеры на этом же перекрестке. Бомжи превратили мусорку в сортировочный пункт - круглосуточно сортируют мусор, живут и справляют свои нужды здесь же, напиваются, кричат и ругаются матом. Это просто невозможно!

Участковые бездействуют, а у нас дети, открытые окна в домах!! Кроме того, в данные контейнеры приезжают машины видимо из новостроек, и выбрасывают свой мусор мешками!! В общем,полный беспредел. Прошу решить данный вопрос.

Народную новость прислал Ильяс.

URL: https://www.vb.kg/372751
Теги:
бомж, мусор, Бишкек, ГУОБДД, ГУВД, мэрия
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