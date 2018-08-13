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Закупка угля на ТЭЦ Бишкека приостановлена из-за рассмотрения жалобы

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- Виктория Григоренко
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Департамент по госзакупкам при Министерстве финансов КР приостановил процедуру закупки угля марки Д, ДГ, Г в объеме 400 тыс. тонн на сумму 1 млрд 420 млн сомов на ТЭЦ г. Бишкек. Об этом VB.KG сообщил эксперт Расул Умбеталиев.

Он отметил, что согласно Закону КР "О госзакупках", именно это ведомство является регулятором всех конкурсов и тендеров

- В данном случае он выступает проводником закупающей организации в лице ОАО "Электрические станции" и отвечает за мониторинг и выполнение условий конкурса. Также при нем есть специальная межведомственная комиссия, которая работает по жалобам. И если какая-то компания недовольна итогами или считает, что налицо явные нарушения, то обращается туда. Именно это и сделала казахская компания ТОО "Евротранс Групп", которая предложила конкурсную заявку на 90 млн сомов меньше бюджета ОАО "Электрические станции" и на 70 млн сомов меньше, чем "Рассвет Компани". Не согласившись с решением закупающей организации, первая подала жалобу в секретариат Независимой межведомственной комиссии Департамента по государственным закупкам при Минфине КР, - отметил Умбеталиев.

А все потому, что конкурсная комиссия из пяти человек приняла решение об определении победителем конкурсной заявки кыргызской посреднической фирмы ОсОО "Рассвет Компани", уверен эксперт.

- Однако участники тендерной комиссии даже не стали рассматривать заявку фирмы из РК. Теперь Департамент по государственным закупкам приостановил процедуру закупки казахского угля на ТЭЦ г. Бишкек примерно на 7-10 календарных дней, до принятия решения Независимой межведомственной комиссии по жалобе ТОО "Евротранс Групп", - подчеркнул Умбеталиев.

Эксперт заявил, что готов судиться с представителями энергосектора за правдивость той информации, которую он предоставляет СМИ.

- Поменялись лишь лица руководителей энергетической отрасли, но не поменялись стиль и методы распространения лживой и недостоверной информации кыргызскому народу, - подытожил Умбеталиев.

URL: https://www.vb.kg/372752
Теги:
тендер, уголь, энергетика, Кыргызстан, ТЭЦ, Электрические станции
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