В горах недалеко от Бишкека облака "напали" на отдыхающих

Синоптики Кыргызстана прогнозировали на выходных неустойчивую погоду по республике. А горным районам и пастбищам грозили даже снегом.

Похолодание, действительно, произошло. Это доказывает видео, которым известный ветврач Полад Сулейманов поделился на своей странице в сети Facebook. На нем видно, как идет мокрый снег на горнолыжной базе Оруу-Сай. Этот туристический центр находится в урочище с таким же названием в 35 км от города Бишкека на высоте 2100 м над уровнем моря.

"Было холодно. Но это был не снежок, а мокрый снег. И все на фоне надвигающихся туч. Вот так на нас нападали облака", - пояснил VB.KG Сулейманов.

Однако лишь непогодой красота горных вершин не ограничивается. Тому доказательство и найденный известным ветврачом безымянный водопад.

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