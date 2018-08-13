Смотрите культовые сериалы планеты на вашем смартфоне

Компания MegaCom совместно с онлайн-сервисом Amediateka представляют уникальную возможность смотреть известные по всему миру сериалы, такие как: "Игра Престолов", "Острые козырьки", "Мир дикого запада", "Большая маленькая ложь" и многие другие всего за 15 сомов в сутки на портале amediateka.megacom.kg.

Amediateka – это популярные хиты в одном месте: премьеры новых сериалов и сезонов одновременно со всем миром, художественные и документальные фильмы, музыкальные шоу, концерты в формате HD и с возможностью выбора оригинальной звуковой дорожки или полноценной русскоязычной озвучки.

В настоящее время Amediateka может предложить для своих подписчиков более шестидесяти сериалов и около двухсот фильмов, общая продолжительность которых составляет более полутора тысяч часов просмотра.

Абоненты MegaCom могут сами выбирать, где и когда воспользоваться сервисом: по дороге на отдых, в транспорте, в кафе в ожидании встречи или дома в компании друзей и родных. Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона.

Стоимость подключения - 0 сомов. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал.

Подробнее на amediateka.megacom.kg