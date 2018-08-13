В День знаний проезд для школьников в транспорте будет бесплатным

Общественный транспорт 1 сентября будет возить школьников бесплатно. Об этом сообщили в ГУОБДД Бишкека.

Как отмечается, договоренность достигнута во время встреч ведомства с руководителями фирм по перевозке пассажиров на тему обеспечения безопасности на дорогах.

"Стороны договорились, что 1 сентября, в День знаний, по всей республике проезд для школьников с 1 по 11 классы в общественном транспорте: автобусы, троллейбусы, маршрутки, будет совершенно бесплатным", - подчеркнули в ГУОБДД.

Как уточняется, акция направлена на привлечение внимание к безопасности детей на дорогах со стороны сотрудников ГУОБДД и водителей общественного транспорта.