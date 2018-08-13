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Выборы-2020: Запрет на продажу голосов и зарубежные счета кандидатов

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Изменения, касающиеся кандидатов на высшие государственные посты, всегда принимаются с протестами, но они необходимы. Об этом редакции VB.KG заявила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Нуржан Шайлдабекова.

Речь идет о предложении обязать кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша и на пост президента публиковать данные о своих расходах и доходах, а также отказаться от зарубежных счетов.

Нуржан Шайлдабекова в ходе заседания Национального совета по устойчивому развитию КР презентовала проект Стратегии совершенствования избирательного законодательства на 2018-2020 гг.

Как было отмечено, сегодня списки избирателей формируются на основе биометрических данных, осуществляется идентификация граждан, на территории всей республики используются автоматические считывающие урны. Поэтому можно сказать, что в Кыргызстане выборы президента, Жогорку Кенеша, местных кенешей и референдумы проводятся демократично и честно. Но, несмотря на это, существуют определенные недостатки. В связи с чем, специальная рабочая группа предложила соответствующие изменения в выборное законодательство, а члены Национального совета их сегодня поддержали.

В частности:

1. Увеличение вовлечения граждан в выборный процесс. Так как на сегодня 800 тысяч кыргызстанцев до сих пор не прошли биометрическую регистрацию, а за рубежом по-прежнему голосует лишь малая часть соотечественников.

2. Борьба с подкупом голосов и использование административного ресурса. Предлагается определить ответственность и для тех, кто "продает" свой голос на выборах.

3. Установить досудебный порядок разрешения споров между СМИ и кандидатом, в случае если последний подает жалобу на распространение сведений, порочащих честь и достоинство.

4. На выборах в местные кенеши предлагают ввести избирательные залоги. А также отзыв мандата, в случае если в течение года депутат без уважительной причины отсутствовал на 4-х заседаниях.

5. Повышение состязательного механизма. К примеру, устанавливается верхний предел расхода избирательного фонда претендента на пост президента КР.

Об этих и многих других поправках в избирательное законодательство Кыргызстана, расскажет подробно глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова в нашем видеоматериале.

URL: https://www.vb.kg/372764
Теги:
выборы, президент, стратегия развития, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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Комментарии
балаболы
13.08.2018, 18:20

Это всего лишь слова, они на бумаге и все. Обсудили и хватит. Чтоб в стране был порядок нужно сделать 2 вещи. 1-это поднять зп органам, которые следят за законом

2-это заставить жить страну и ее гостей по законам страны. 

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Шадиев
13.08.2018, 18:25

Вы думаете это поможет??? Хаха! Ага, как они сами себя будут отрезать от большой кормушки? 

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