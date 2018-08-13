Каким будет Кыргызстан в 2040 году?

Вот послушал я этих умников, есть среди них конечно люди, которые хотят изменить страну, идейные, которые не думаю каждый день как своровать, как получить откат, как обмануть со счетами, которые не ищут выгоду из своей должности, а вот большинство кто там сидит это крысы, они воруют не у страны, а у своего будущего, они мечты воруют своих внуков и правнуков, думают наворуют и их потомство будет жить вечно хорошо, а х... вам, это не так, скоро вы все достаните народ и они вас и ваших детей накажут, чтоб урок был для тех кто собирается сесть в кресло шефа и воровать надумает. Воры боятся одного-потеря всех денег и имущества, наказание для них это не только тюрьма, а полное нищенство, чтоб их потом не брали никуда и никто с ними не имел дел. Чтоб померли голодными и одинокими. Они там посидели и полялякали, все на этом. Цирк окончен.