Погода
$ 68.90 - 69.37
€ 78.05 - 78.90

Каким будет Кыргызстан в 2040 году?

109  2
- Андрей Заверухин, Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Устойчивое государство со справедливой властью, свободной от коррупции. Таким, со слов секретаря Национального совета по устойчивому развитию КР Нурсулу Ахметовой, видится Кыргызстан в далеком 2040 году.

Отметим, сегодня, 13 августа, члены совета поддержали стратегический документ, согласно которому будет развиваться страна в ближайшие 22 года.

За обсуждением наблюдала съемочная группа VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/372765
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, Нурсулу Ахметова, Сооронбай Жээнбеков, президент, стратегия развития, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
ТТ и к стене
13.08.2018, 18:33

Вот послушал я этих умников, есть среди них конечно люди, которые хотят изменить страну, идейные, которые не думаю каждый день как своровать, как получить откат, как обмануть со счетами, которые не ищут выгоду из своей должности, а вот большинство кто там сидит это крысы, они воруют не у страны, а у своего будущего, они мечты воруют своих внуков и правнуков, думают наворуют и их потомство будет жить вечно хорошо, а х... вам, это не так, скоро вы все достаните народ и они вас и ваших детей накажут, чтоб урок был для тех кто собирается сесть в кресло шефа и воровать надумает. Воры боятся одного-потеря всех денег и имущества, наказание для них это не только тюрьма, а полное нищенство, чтоб их потом не брали никуда и никто с ними не имел дел. Чтоб померли голодными и одинокими. Они там посидели и полялякали, все на этом. Цирк окончен. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Али
13.08.2018, 18:48

Ничего кардинально не измениться разве что авто и смартфоны ... 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  