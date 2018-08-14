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Почему таджикские военные продолжают нарушать все возможные договоренности?

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- Виктория Григоренко, Эркин Курманов
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Напомним, в соцсетях появилось видео, в котором таджикские военные избивают кыргызстанских пограничников и издеваются над ними. Его опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Санжар Калматай.

На кадрах хорошо видно, что солдаты с завязанными глазами и руками лежат на земле, а их топчут ногами. Под видео написано, что это месть кыргызам. Рядом стоит автомобиль с номерами 357 КМ, судя по всему, принадлежащим военному ведомству.

Где и когда это произошло - неизвестно.

Примечательно, что большинство таджикских пользователей называют видео разжиганием межнациональной розни и просят не поддаваться на провокации.

До сегодняшнего дня реакции от властей Кыргызстана не было. И вот сейчас Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что события, демонстрируемые в видео с задержанием военнослужащих Кыргызстана, распространяемом в социальных сетях, произошли 20 июля 2018 г.

В тот день таджикские пограничники незаконно задержали двух военнослужащих Государственной пограничной службы КР и двух граждан Кыргызской Республики, проезжавших в это время по транзитной дороге Кишемиш – Аксай, проходящей через анклав "Ворух" Республики Таджикистан (то есть военнослужащие ГПС КР проезжали по территории Таджикистана).

При задержании таджикские пограничники вели себя агрессивно и нанесли телесные повреждения одному из пограничников Кыргызстана.

Необходимо отметить, что согласно двусторонним договоренностям кыргызские военнослужащие проезжали по транзитной дороге без оружия.

Таким образом, таджикская сторона нарушила ранее достигнутые двусторонние соглашения и договоренности о беспрепятственном проезде военнослужащих двух государств по определенным маршрутам.

В тот же день, 20 июля 2018 г., были проведены переговоры пограничных представителей по Баткенскому направлению Кыргызстана и Согдийскому направлению Таджикистана, где кыргызская сторона заявила о неправомерных действиях военнослужащих Таджикистана.

По итогам переговоров задержанные пограничники и граждане Кыргызской Республики были возвращены кыргызской стороне.

В ходе встречи пограничный представитель Таджикистана принес извинения за действия своих военнослужащих и позднее сообщил о том, что военнослужащие Таджикистана, допустившие противозаконные действия в отношении пограничников Кыргызстана, были привлечены к ответственности.

К какой именно - не сообщается.

Также Государственная пограничная служба Кыргызской Республики призывает коллег из Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан к разрешению любых ситуаций за столом переговоров.

URL: https://www.vb.kg/372768
Теги:
военная служба, пытки, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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