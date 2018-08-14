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За неделю в Иссык-Кульской области пойман 21 пьяный водитель

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- Оксана Гут
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За неделю на территории Иссык-Кульской области было выявлено 1425 нарушений ПДД, из них 21 - за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, рейдовые мероприятия по обеспечению дорожной безопасности в летний туристический сезон проходили с 6 по 12 августа. В результате на штрафную стоянку было доставлено 40 автомашин. Сумма штрафов за нарушение ПДД составила 330 тысяч 500 сомов.

За указанный период на территории Иссык-Кульской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, что на 6 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате ДТП погибло 3 человека, получили ранения 28 человек, из них 3 -несовершеннолетние.

В прошлом году за этот период погибло 9 человек, из них 2 несовершеннолетних и ранены 49 человек, из них 16 дети.

URL: https://www.vb.kg/372771
Теги:
алкоголь, дети, ДТП, Иссык-Кульская область, наказание, погибшие, рейд, штраф, УВД
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