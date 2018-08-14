Антибиотиков в молоке, колбасе и мясе станет меньше

Вступила в силу норма ЕАЭС о допустимом количестве антибиотиков в молоке, мясе и животноводческой продукции в целом. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

- Теперь заказчики и покупатели смогут беспрепятственно проверять наличие антибиотиков, используя любые методы исследований. Профильные органы вправе устанавливать ограничения в отношении продукции, в которой выявлено недопустимое количество этих препаратов. В скором времени также будет установлено и предельно допустимое количество подобных лекарств в молоке, мясе, молочных и колбасных изделиях, - подчеркнули в ЕЭК.