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Антибиотиков в молоке, колбасе и мясе станет меньше

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- Виктория Григоренко
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Вступила в силу норма ЕАЭС о допустимом количестве антибиотиков в молоке, мясе и животноводческой продукции в целом. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

- Теперь заказчики и покупатели смогут беспрепятственно проверять наличие антибиотиков, используя любые методы исследований. Профильные органы вправе устанавливать ограничения в отношении продукции, в которой выявлено недопустимое количество этих препаратов. В скором времени также будет установлено и предельно допустимое количество подобных лекарств в молоке, мясе, молочных и колбасных изделиях, - подчеркнули в ЕЭК.

URL: https://www.vb.kg/372777
Теги:
бизнес, лекарства, мясо-молочная продукция, регламент, ЕАЭС, Кыргызстан
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