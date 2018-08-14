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Мэр Балыкчы & правозащитница: "Псиной" не называл, деревья не вырубал

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- Оксана Гут
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"Динара Ошурахунова пишет неправильные вещи. Деревья в Балыкчы не мы вырубаем, дорога, которая расширяется, не муниципального значения. Так что обвинения не в наш адрес. Думать надо, что говорит. Какие еще 2 миллиона? Информация высосана из пальца, ни 1 пункт не соответствует действительности. Сама, оказывается, с нашего города, еще и хает его", - так мэр Балыкчы Алмаз Мамбетов прокомментировал редакции VB.KG скандал в соцсетях по поводу поста правозащитницы Динары Ошурахуновой и его публикаций к нему.

Отметим, Ошурахунова опубликовала на своей странице в Facebook фотографии спиленных в Балыкчы деревьев и выразила свое недовольство длинным постом.

- Алмаз Мамбетов (мэр города – прим. ред.) решил стереть с лица Балыкчы все деревья, так с трудом растущие в каменном городе. Улица 40 лет Киргизии расширяется. За счет деревьев, за которыми ухаживали школьники во время субботников. Огромные, много лет растущие елки перед администрацией города он убрал, потратив 2 миллиона сомов. Пересадил их в разные места. Половина из них высохла. В прошлом году по главной улице, по которой вы все проезжаете дальше в Чолпон-Ату, он спилил все деревья. Сейчас они растут в виде грибочков - метр ствола и крона (слава богу!!!). А вот теперь расширение другой улицы повлекло за собой вырубку всех деревьев вдоль этой дороги, - пишет правозащитница.

Сразу же к посту появились нелицеприятные комментарии от аккаунта Алмаза Мамбетова. Мол, "псина лает - караван идет".

Но спустя некоторое время после того, как общественность была взбудоражена таким хамским поведением мэра Балыкчы, пресс-служба муниципалитета опубликовала информацию о том, что якобы официальная страница градоначальника была взломана, и все его комментарии о вырубке деревьев стоит считать "фейковыми".

В разговоре с VB.KG Алмаз Мамбетов также заявил, что не знает, кто от его имени "хамит" правозащитнице в Сети.

- Да не знаю я, что там происходит. В переписке этой я не участвовал. Работа по восстановлению моего аккаунта ведется. Я вообще в отпуске еще несколько недель буду… Скорее это даже не отпуск, а больничный, - сообщил градоначальник Балыкчы.

URL: https://www.vb.kg/372781
Теги:
Балыкчы, дороги, озеленение, правозащитники, строительство, конфликт, мэр, мэрия
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