Покупайте смартфоны и получайте приятные бонусы

Ведущий мобильный оператор MegaCom продолжает радовать своих абонентов выгодными предложениями.

С 15 августа по 30 сентября 2018 г. при покупке смартфонов в Центрах продаж и обслуживания MegaCom, абонентам будут доступны приятные бонусы, размеры которых зависят от модели телефонов:

Huawei P20 Lite – это эффектный и быстрый смартфон с экраном нового поколения HUAWEI FullView Display 2.0 и диагональю 5,84". Телефон оснащен инновационной фронтальной камерой, что позволяет создавать красочные и четкие селфи высокого качества. Двойная основная камера HUAWEI P20 lite заслуживает особого внимания - объектив с 16 МП обеспечивает съемку ярких и объемных фото, а объектив 2 МП с эффектом боке и линзами 5P+3P для съемки объекта или фона превращает фотографии в настоящие шедевры. Разблокировать HUAWEI P20 lite очень легко – достаточно взглянуть на экран. Для распознавания лица потребуется всего 800 миллисекунд, а комплексные алгоритмы обеспечивают высочайшую степень защиты устройства. Технология быстрой зарядки помогает заряжать устройство, даже когда на это совсем мало времени. Стоимость такого смартфона в Центрах продаж и обслуживания MegaCom (кроме ЦПО ЦУМ "Айчурок") составит 22 990 сомов + подключение тарифного плана "Хайп S" по акции Cash Back;

Fly FS455 - тонкий компактный корпус смартфона с небольшим экраном 4.5" и пропорциональным соотношением сторон комфортно располагается в ладони, позволяя управлять устройством одной рукой. Камера c разрешением 5 МП оснащена автофокусом, вспышкой и цифровым зумом, благодаря чему снимки получаются чёткими и яркими независимо от условий съёмки. Батарея ёмкостью 1700 мАч в сочетании с эффективной операционной системой позволяет не беспокоиться о постоянной подзарядке смартфона: устройство уверенно работает до 150 часов в режиме ожидания, до 6 часов в режиме беспрерывного разговора и до 4 часов в режиме подключения к Wi-Fi. Стоимость телефона в Центрах продаж и обслуживания MegaCom (кроме ЦПО ЦУМ "Айчурок") всего 3 990 сомов + возврат денежных средств в размере 400 сомов на баланс.

Стоит отметить, что сроки действия акции ограничены, поэтому воспользуйтесь возможностью выгодно приобрести новые современные смартфоны одними из первых.

Ознакомьтесь с режимом Центров продаж и обслуживания MegaCom на официальном сайте компании.