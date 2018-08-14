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О смещении Дастана Жумабекова с поста спикера ЖК КР речь не идет

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- Марина Осипова
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Газета "Ачык Саясат" опубликовала "вброс", что с наступлением нового парламентского года занимаемого поста может лишиться спикер Дастан Жумабеков.

"...ни рыба ни мясо, не справляется с работой, что становится минусом для власти, решен вопрос о его отставке. Говорят, на должность спикера нацелился Иса Омуркулов. Поэтому господин Иса встал на сторону президента, проявляет безразличие к аресту старых соратников. Об этом пробурчали люди из его окружения", - пишет издание.

Источники VB.KG в парламенте утверждают, что никаких разговоров о том, что Жумабеков может уйти с позиции торага ЖК КР нет.

- Возможно, кому-то очень хочется, чтобы спикером стал другой депутат. Но никаких обсуждений на этот счет нет. Поэтому говорить о каких-то других кандидатурах просто нелепо, - считает собеседник редакции, пожелавший остаться неназванным.

Впрочем, отечественный парламент структура временами непредсказуемая, так что не исключено, что в сентябре там действительно произойдут какие-то изменения.

URL: https://www.vb.kg/372792
Теги:
Иса Омуркулов, Дастанбек Джумабеков, парламент, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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