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"Забор раздора" затруднил тушение пожара в центре Бишкека

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- Оксана Гут
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Металлические стойки, незаконно установленные в микрорайоне Юг-2 по улице Байтик Баатыра, включены в план по демонтажу. Об этом пресс-служба мэрии Бишкек сообщает редакции VB.KG.

Отмечается, что по факту публикации 27 июля в "Вечерке" статьи "В центре Бишкека разразился скандал между жителями и арендаторами офисов", Управлением землепользования и строительства мэрии была проведена проверка совместно с профильными службами в ходе которой установлено:

"В мкр. Юг-2 у дома №20 Бишкекглавархитектурой разработан придомовой земельный участок (ПЗУ), также со стороны Бишкекского Городского Управления по Землеустройству и Регистрации прав на недвижимое имущество (БГУ по ЗРПНИ) выдан государственный акт серии Ч 3196891 на многоквартирный жилой дом. Также было установлено, что у дома №19 на придомовой земельный участок документы не оформлялись, и жители данного дома незаконно установили металлические стойки на муниципальной земле", - заявлено в сообщении.

Однако, когда именно незаконное ограждение будет снесено, неизвестно.

Городским службам стоило бы поспешить с решением вопроса. Ведь именно из-за этих самых металлических стоек едва не сгорели гаражи вышеназванных жилых домов.

Как сообщают очевидцы, сегодня днем горели хозпостройки, находящиеся за детской площадкой мкр Юг-2. Спасатели МЧС не смогли подобраться к очагу возгорания. Поэтому локализация пожара была существенно затруднена.

Потушить огонь все же удалось. К счастью, обошлось без жертв и дополнительного ущерба.

URL: https://www.vb.kg/372793
Теги:
Бишкекглавархитектура, МЧС, закон, земельный участок, МСУ, пожар, строительство, Бишкек
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