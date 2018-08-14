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Маленьких бишкекчан, состоящих на учете ИДН, приобщают к спорту

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- ВБ
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Инспектора по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района совместно с акиматом и спорткомплексом организовали спортивные состязания среди детей от 8 до 13 лет, состоящих на учете ИДН. В соревнованиях приняло участие 2 команды. По окончанию матчей маленькие футболисты получили свои награды и памятные подарки.

Также после завершения футбола сотрудники ИДН и работники акимата отправились с ребятами в бассейн. Перед началом водных процедур сотрудники рассказали несовершеннолетним о безопасном поведении на воде, в том числе и на открытых водоемах. Они отметили, что купаться следует в отведенных для этого местах и только под присмотром взрослых.

Основной целью проведения подобных мероприятий является развитие спорта среди подрастающего поколения, привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни и оградить от воздействия вредных привычек, чему

в своей работе сотрудники по делам несовершеннолетних уделяют особое внимание, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/372794
Теги:
бассейн, несовершеннолетние, Первомайский район, спорт, футбол, Бишкек, ГУВД
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