Маленьких бишкекчан, состоящих на учете ИДН, приобщают к спорту

Инспектора по делам несовершеннолетних УВД Первомайского района совместно с акиматом и спорткомплексом организовали спортивные состязания среди детей от 8 до 13 лет, состоящих на учете ИДН. В соревнованиях приняло участие 2 команды. По окончанию матчей маленькие футболисты получили свои награды и памятные подарки.

Также после завершения футбола сотрудники ИДН и работники акимата отправились с ребятами в бассейн. Перед началом водных процедур сотрудники рассказали несовершеннолетним о безопасном поведении на воде, в том числе и на открытых водоемах. Они отметили, что купаться следует в отведенных для этого местах и только под присмотром взрослых.

Основной целью проведения подобных мероприятий является развитие спорта среди подрастающего поколения, привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни и оградить от воздействия вредных привычек, чему

в своей работе сотрудники по делам несовершеннолетних уделяют особое внимание, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.