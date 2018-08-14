В Италии обрушился автомобильный мост, погибли десятки человек

В итальянском городе Генуя погибли десятки человек в результате обрушения автомобильного моста. Об этом сообщает итальянское агентство Adnkronors.

Как сообщил мэр Генуи Франческо Бернамо, до сих пор неизвестно количество автомобилей, которые оказались в западне. Уже десятки погибших из числа тех, кто оказался под обломками в автомобилях.

На месте работает более 200 пожарных, спасатели и медики.

Еще из мировых новостей.

Сегодня ночью в шведских городах Гетеборг и Тролльхеттан неизвестные подожгли более 80 машин. Представители местной полиции признались, что с такими массовыми поджогами они сталкиваются впервые.

Не исключено, что акция была скоординирована через соцсети. По словам очевидцев, машины поджигали одетые в темное люди, в руках у них были канистры с бензином и бейсбольные биты.