Нашим детям вновь грозит опасность!

МВД проводит профилактические работы в связи распространением в соседних странах опасной игры для детей и подростков

Правоохранительные органы и средства массовой информации соседних стран Средней Азии опубликовали предупреждение в связи с распространением в социальных сетях новой опасной игра для подростков – Momo, которую называют аналогом игры "Синий кит".

Игра Момо распространяется через мессенджер WhatsАpp. На аватарке пользователя с ником МОМО фотография работы японского скульптора, выставленная в галерее ужасов в 2016 году.

Так называемые "кураторы" игры могут рассылать подросткам страшные изображения сцен насилия, а после принуждать выполнять приказы, а также отправляют письма с угрозами. В связи с тем, что подобная игра может массово распространиться, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики предупреждает об опасности игры Momo, которая может стать угрозой для детей и подростков. В некоторых странах Латинской Америки забили тревогу по этому поводу.

Необходимо запомнить: в случае, если Moмo появится в списке контактов в мессенджере WhatsАpp, то ее следует заблокировать. В связи с распространением в интернет-пространстве опасных виртуальных игр, в МВД проводятся профилактические работы.Родители не должны равнодушно проходить мимо небезопасных шалостей детей и подростков, их долг предотвратить беду, даже если она угрожает чужому ребенку, напоминает пресс-служба МВД.