Погода
$ 69.35 - 69.59
€ 78.85 - 79.70

Чужая женщина или деньги? В Джалал-Абаде бизнесмена закололи ножом

874  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вскрываются все новые подробности жестокого нападения на жителя Джалал-Абада, который позднее скончался от полученных травм.

По данным правоохранителей, 5 августа примерно в 14:00 житель города Жалал-Абад А.Д., 1967 года рождения, ехал на своем автомобиле марки "Тойота Аурис" и по пути подобрал пассажира азиатской внешности в возрасте 30-35 лет.

Вместе с ним они ехали в город Джалал-Абад по дороге через село Мин-Орук Барпинского айыл окмоту, в это время неизвестный пассажир достал заточенный предмет и стал наносить им удары А.Д. Водитель попытался остановить автомобиль и врезался в электростолб возле кирпичного завода в селе.

Нападавший в это время скрылся. Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение Джалал-Абадской областной больницы, где от полученных ран скончался. В ходе осмотра тела А.Д. были обнаружены раны в области груди и лопатки. По факту произошедшего ОВД Сузакского района возбудил уголовное дело по ст.97 ч.2 п.6 ("убийство с особой жестокостью") УК КР.

Позже, во время осмотра места преступления в салоне автомобиля была обнаружена записка. "Если гуляешь с чужой женой, будешь расплачиваться таким вот образом".

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Так, сотрудники службы криминальной милиции УВД 12 августа задержали гражданина России, временно проживающего в селе Жаркыштак Ырысского айыл окмоту Сузакского района Ш.М., 1982 года рождения. Подозреваемый водворен в ИВС.

По данным УВД Жалал-Абадской области, убитый работал в пункте обмена валют в городе Жалал-Абад. В тот день, 5 августа возвращался с рынка в Кара-Суу.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что с убитым они знакомы не были. Следствие рассматривает версию о том, что записка была отвлекающим маневром, а истинный мотив убийства был в завладении денежными средствами.

URL: https://www.vb.kg/372800
Теги:
Джалал-Абадская область, убийство, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  