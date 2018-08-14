Чужая женщина или деньги? В Джалал-Абаде бизнесмена закололи ножом

Вскрываются все новые подробности жестокого нападения на жителя Джалал-Абада, который позднее скончался от полученных травм.

По данным правоохранителей, 5 августа примерно в 14:00 житель города Жалал-Абад А.Д., 1967 года рождения, ехал на своем автомобиле марки "Тойота Аурис" и по пути подобрал пассажира азиатской внешности в возрасте 30-35 лет.

Вместе с ним они ехали в город Джалал-Абад по дороге через село Мин-Орук Барпинского айыл окмоту, в это время неизвестный пассажир достал заточенный предмет и стал наносить им удары А.Д. Водитель попытался остановить автомобиль и врезался в электростолб возле кирпичного завода в селе.

Нападавший в это время скрылся. Водитель был госпитализирован в реанимационное отделение Джалал-Абадской областной больницы, где от полученных ран скончался. В ходе осмотра тела А.Д. были обнаружены раны в области груди и лопатки. По факту произошедшего ОВД Сузакского района возбудил уголовное дело по ст.97 ч.2 п.6 ("убийство с особой жестокостью") УК КР.

Позже, во время осмотра места преступления в салоне автомобиля была обнаружена записка. "Если гуляешь с чужой женой, будешь расплачиваться таким вот образом".

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Так, сотрудники службы криминальной милиции УВД 12 августа задержали гражданина России, временно проживающего в селе Жаркыштак Ырысского айыл окмоту Сузакского района Ш.М., 1982 года рождения. Подозреваемый водворен в ИВС.

По данным УВД Жалал-Абадской области, убитый работал в пункте обмена валют в городе Жалал-Абад. В тот день, 5 августа возвращался с рынка в Кара-Суу.

В ходе допроса подозреваемый заявил, что с убитым они знакомы не были. Следствие рассматривает версию о том, что записка была отвлекающим маневром, а истинный мотив убийства был в завладении денежными средствами.