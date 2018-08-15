В Москве запретят работать таксистами с кыргызскими правами?

Мэр Москвы Сергей Собянин против таксистов с иностранными правами. Накануне он опубликовал соответствующее предложение на своем личном официальном сайте.

В частности, московский градоначальник предложил ввести в российское законодательство требование для таксистов работать только с российскими правами.

"Недавно в Москве прошел форум "Такси". Одной из проблем, о которой говорили его участники, является то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами. Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это - дополнительные риски для пассажиров. Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами.

Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет", - пишет Собянин.

Инициативу поддержали многие пользователи Сети рунета, отметив, что "таксистов нужно обязательно тестировать ещё на знание города и русского языка.

Напомним, 16 июня во время проведения ЧМ по футболу кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу, не справившись с управлением, сбил на своем такси восемь человек (иностранных болельщиков) в центре Москвы. К счастью, все остались живы. Сам Чынгыз заявил, что уснул за рулем, так как много работал.

Как выяснилось позже, его водительский стаж составляет 5 лет, а права он получил в Кыргызстане.

Таганский районный суд Москвы избрал Чынгызу Анарбеку уулу меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".