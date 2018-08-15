Погода
$ 69.29 - 69.59
€ 78.39 - 79.49

В Москве запретят работать таксистами с кыргызскими правами?

867  2
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэр Москвы Сергей Собянин против таксистов с иностранными правами. Накануне он опубликовал соответствующее предложение на своем личном официальном сайте.

В частности, московский градоначальник предложил ввести в российское законодательство требование для таксистов работать только с российскими правами.

"Недавно в Москве прошел форум "Такси". Одной из проблем, о которой говорили его участники, является то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами. Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это - дополнительные риски для пассажиров. Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами.

Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет", - пишет Собянин.

Инициативу поддержали многие пользователи Сети рунета, отметив, что "таксистов нужно обязательно тестировать ещё на знание города и русского языка.

Напомним, 16 июня во время проведения ЧМ по футболу кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу, не справившись с управлением, сбил на своем такси восемь человек (иностранных болельщиков) в центре Москвы. К счастью, все остались живы. Сам Чынгыз заявил, что уснул за рулем, так как много работал.

Как выяснилось позже, его водительский стаж составляет 5 лет, а права он получил в Кыргызстане.

Таганский районный суд Москвы избрал Чынгызу Анарбеку уулу меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

URL: https://www.vb.kg/372808
Теги:
ДТП, Россия, трудовая миграция, Москва, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город, водительское удостоверение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Владимир Иванов
15.08.2018, 12:37
Карма: +20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 5
Комментариев: 27

И что, получение российских водительских прав послужит гарантией, что водитель не уснёт за рулём? Где здесь взаимосвязь?

Состояние водителей, а также всё остальное должны контролировать фирмы, в которых они работают.

А если в России такой же контроль, как в Киргизии, то при чём здесь место выдачи прав?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гвоздь
15.08.2018, 12:44

Владимир Иванов

И что, получение российских водительских прав послужит гарантией, что водитель не уснёт за рулём? Где здесь взаимосвязь?

Состояние водителей, а также всё остальное должны контролировать фирмы, в которых они работают.

А если в России такой же контроль, как в Киргизии, то при чём здесь место выдачи прав?

Наверное при том, что в случае форс-мажора, они там смогут наказать фирму перевозчика, и другие органы которые выдали права или должны это контролировать. А наших даже оштрафовать не смогут. Государство другое.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  