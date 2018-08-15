Милиция просит помочь в поиске пропавших без вести в Оше девочек

УВД города Ош просит помочь в поиске без вести пропавших в Оше двух девочек 14-ти лет. Отмечается, что они вышли из дома 10 августа в 10 часов утра и не вернулись. В последний раз подруг вместе видели в зоне отдыха "Ак-Буура".

Информация о пропавших подростках опубликована на официальной странице ведомства в Facebook.

Гулбара Абдибаитова - жительница села Учар города Ош, 2004 г.р.

Приметы: рост 150-160 см, была одета в одежду и обувь красного цвета.

Роза Бапыева - жительница села Садырбай Кара-Суйского района, 2004 г.р.

Была одета в футболку черного цвета и синие джинсы.

Милиция просит общественность сообщать какую-либо информацию о пропавших по телефонам: 0550-50-60-00, 0777-77-06-32.

Гулбара и Роза возвращайтесь домой, вас дома с нетерпением ждут родные и близкие!