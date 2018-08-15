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Адвокат Албека Ибраимова заявил о нарушении прав своего подзащитного

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- Виктория Григоренко
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Верховный суд оставил без внимания все нарушения первых инстанций и оставил в силе меру пресечения Албеку Ибраимову. Об этом VB.KG сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По словам защитника, судебный орган не дал и юридической оценки "по существу".

- То есть, Ибраимов останется под арестом до 29 августа. Я могу лишь констатировать, что Верховный суд не выполнил свою функцию по контролю за судебными решениями. И как высшая инстанция не подтвердил свою приоритетность по исполнению Конституции и законодательства КР, восстановив нарушенные права Албека Ибраимова. К сожалению, это увидели и сторонники моего подзащитного, которые приходили сегодня на судебный процесс. На данный момент, насколько мне известно, все они разошлись, - проинформировал редакцию Слесарев.

Адвокат бывшего главы муниципалитета пояснил, что до 29 августа мера пресечения его подзащитному определена.

- Затем ГКНБ будет продлевать меру пресечения. И мы вновь будем отстаивать соблюдение его прав в Первомайском райсуде, - добавил Сергей Слесарев.

URL: https://www.vb.kg/372812
Теги:
Верховный суд, правозащитники, уголовная ответственность, мэр, Сергей Слесарев, мэрия
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Комментарии
Gulnur Sagyndykova
15.08.2018, 14:50
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А. Ибраимов АтамбаевдинКой-Таштагы хансарайы боюнча да жооп бериши керек. Курулуштун башкы прорабы

жана бухгалтери Албек Ибраимов болгон. Күч органдары бул хансарай 5 млн долларга айланганын эсептеп чыгышты, бирок ал акча кайдан келгени белгисиз.

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Нурлан Каюмов
15.08.2018, 14:53
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Албек митингге чыккандарга канча сомдон берди экен? 

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Жаныбек Кеңешов
15.08.2018, 15:16
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Албек гектарлаган жерди, 9 миңдик көчөттөрдү качан жооп берет болду экен?

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