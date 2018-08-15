Адвокат Албека Ибраимова заявил о нарушении прав своего подзащитного

Верховный суд оставил без внимания все нарушения первых инстанций и оставил в силе меру пресечения Албеку Ибраимову. Об этом VB.KG сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По словам защитника, судебный орган не дал и юридической оценки "по существу".

- То есть, Ибраимов останется под арестом до 29 августа. Я могу лишь констатировать, что Верховный суд не выполнил свою функцию по контролю за судебными решениями. И как высшая инстанция не подтвердил свою приоритетность по исполнению Конституции и законодательства КР, восстановив нарушенные права Албека Ибраимова. К сожалению, это увидели и сторонники моего подзащитного, которые приходили сегодня на судебный процесс. На данный момент, насколько мне известно, все они разошлись, - проинформировал редакцию Слесарев.

Адвокат бывшего главы муниципалитета пояснил, что до 29 августа мера пресечения его подзащитному определена.

- Затем ГКНБ будет продлевать меру пресечения. И мы вновь будем отстаивать соблюдение его прав в Первомайском райсуде, - добавил Сергей Слесарев.