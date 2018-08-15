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Милиция сожгла 2,5 га дикорастущей конопли

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- ВБ
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Сегодня, 15 августа 2018 года, сотрудники милиции ОВД Ыссык-Атинского района провели мероприятие по уничтожению дикорастущей конопли (Кара-Куурай). В ходе мероприятия были задействованы сотрудники ОВД Ыссык-Атинского района, сотрудники мэрии г.Кант и местные жители. В рамках мероприятия проводился подворовой и обход площадей, пораженных коноплей.

В результате было выявлено и уничтожено дикорастущей конопли площадью 2,5 га. Сначала растение скосили, а потом сожгли.

С местными жителями проведена разъяснительная работа об ответственности, связанной с незаконным выращиванием наркосодержащих растений, а также неприятием мер по их уничтожению. Ежегодно сотрудники милиции Чуйской области проводят специальную операцию по уничтожению конопли. Подобные рейдовые мероприятия в настоящий момент проводятся по всей Чуйской области, уточняет пресс-служба ГУВД Чуйской области

URL: https://www.vb.kg/372815
Теги:
ГУВД, Чуйская область, Кыргызстан, конопля, канабис, тетрагидроканнабинолы, анаша, марихуана
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