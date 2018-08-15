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Жээнбеков поблагодарил компанию "Аталык-Озгон" за труд

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 августа, в рамках двухдневной рабочей поездки в Ошскую и Жалал-Абадскую области страны посетил филиал агропромышленного комплекса "ЭлДан Аталык" предприятия "Аталык-Озгон" в Узгенском районе Ошской области.

Глава государства ознакомился с работой предприятия, которое занимается обеспечением местных фермеров качественными семенами, выращиванием чеснока и сафлора, а также их переработкой.

Генеральный директор ЗАО "Аталык-Групп" Турат Укубаев рассказал, что в рамках этого проекта была создана машинно-тракторная станция (МТС), 203 фермерам Узгенского и Кара-Суйского района предоставлено более 20 тонн семян чеснока, который был посеян на 20 гектарах земли.

Также построен цех для переработки сафлорового масла, мощность выработки которого составляет 50 тонн масла в день.

Турат Укубаев отметил, что сафлор растет в засушливых местностях, и не требует много воды. Этот регион очень хорошо подходит для выращивания сафлора. Местные фермеры могут выращивать его сами и сдавать на переработку в их цеха.

Кроме того, предприятие занимается лизингом и обслуживанием сельскохозяйственной техники, сбытом сельскохозяйственной продукции и лабораторными услугами по определению безопасности продукции. Всего на модернизацию предприятия было потрачено 3,5 млн долларов США.

Президент Сооронбай Жээнбеков, ознакомившись с работой предприятия и планами его руководства, отметил большую значимость такого перерабатывающего предприятия в регионах.

"Одно такое предприятие может обеспечить работой многих жителей региона. Одной из важнейших целей государства является увеличение и поддержка именно перерабатывающих предприятий в регионах. Ваша компания начинала свою деятельность в Чуйской области, теперь открыли филиал и в Ошской области", - подчеркнул президент и выразил признательность руководству и коллективу предприятия за их труд.

URL: https://www.vb.kg/372816
Теги:
Ошская область, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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