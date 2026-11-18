ГКНБ пресек деятельность преступной группировки, организовавшей канал транспортировки и сбыта наркотиков в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В ходе операции изъято 7,2 кг наркотических веществ растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, наркотики также планировалось переправлять на территорию сопредельных государств.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 282 УК КР, задержан гражданин Кыргызстана Х. М.

Кроме того, сотрудники ГКНБ обнаружили муляжи наркотических средств общим весом 25,8 кг. По информации спецслужбы, их использовали для вовлечения посторонних лиц в преступную деятельность группировки и привлечения в качестве курьеров.

В ходе оперативных мероприятий также выявлен канал незаконной переправки иностранных граждан через слабоохраняемый участок государственной границы в обход официальных пунктов пропуска.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению.