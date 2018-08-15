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Радикальные мечети и медресе Кыргызстана. Контролирует ли ситуацию ДУМК?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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116 нелегальных исламских учебных заведений (худжра) выявили сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана в первом полугодии 2018 года. За весь прошлый год количество подпольных "медресе" в республике - 33. Об этом сообщил канал "Узбекистон 24".

Согласно информации СМИ РУз, в Ташкентской области подобный "кружок" принадлежал одной из последовательниц террористической группировки "Хизб ут-Тахрир".

- Обычно в таких заведениях практикуются телесные наказания детей. Есть случаи их смерти от побоев. Причем основная часть воспитателей и педагогов не имеют даже необходимого религиозного образования, - отмечает узбекский канал.

В Кыргызстане официально значатся 94 медресе, "подпольных" учебных заведений из числа традиционных течений выявлено не было. Такое заявление VB.KG сделали в Духовном управлении мусульман.

- Те же, которые мы курируем, согласуют с нами учебный план и ежеквартально отчитываются. Если есть факты каких-либо радикальных течений, то их выводом "из тени" занимается Госкомитет по делам религий и силовики, - пояснили в ДУМК.

Однако эксперт-теолог Данияр Мурадилов рассказал "Вечерке", что опасность создания и увеличения подобных "подпольных" религиозных организаций в КР довольно высока.

- Если подобная радикальная организация появится и построит медресе, то муфтият серьезно повлиять на ситуацию не сможет. Конечно, на данный момент массового открытия таких школ нет. Но вот возможность их появления существует. Так как де-факто мечети и медресе не подчиняются ДУМК, и он не имеет над ними полноценной власти. Чтобы изменить ситуацию, муфтияту КР необходимо, чтобы религиозные учреждения уже с момента запланированного строительства, занимаясь поиском земельных участков под строительство, согласовывали это с ДУМК. А не только звали представителя муфтия на открытие и ограничивались этим. Это важно, так как в КР существуют различные радикальные течения, в том числе выявляются и запрещенные, например, "Хизб ут-Тахрир". , - пояснил Мурадилов.

Однако муфтият занят лишь тем, что торжественно "открывает" заведения, считает теолог.

- То есть, приходит богатый мусульманин и изъявляет желание отдать землю, зарегистрированную на него, под строительство религиозного учебного заведения или мечети. По его завершению тот или иной джамаат или будущие прихожане открывают здание, ставя в известность ДУМК. Не удивительно, что подчиняются они ему лишь де-юре, проявляя больше уважение, как к главному органу мусульман КР, нежели осознавая его законную значимость. В итоге административно ДУМК не имеет никаких рычагов влияния на данные организации. Это приводит к тому, что приструнить их или проверить могут лишь органы безопасности. А это порождает опасность создание неконтролируемых подпольных радикальных медресе и прочих религиозных объектов. В свете последних событий в ЦА пускать подобную ситуацию на самотек не стоит, - заключил Данияр Мурадилов.

Примечательно, что по данным Госкомитета по религии, в КР на начало 2018 года насчитывалось 114 религиозных учебных заведений, в том числе, 9 институтов, университет, 104 медресе, 94 из которых, действительно, подчиняются ДУМК.

Стоит напомнить, что проводимая весной этого года проверка религиозных организаций, занимающихся обучением несовершеннолетних в Бишкеке, выявила пять медресе, которые работали без разрешения: "Биринчи кадам", "Абубакир Сыдык", "Муртазали", "Ыйык биримдик" и "Мусакан Торо".

Позже в ДУМК сообщили, что первые две прошли регистрацию, а ситуация по остальным трем до сих пор не ясна. И это лишь данные по столице Кыргызстана. При том, что наибольшее число религиозных образовательных учреждений приходится на Чуйскую - 35 и Ошскую области - 26.

Согласно информации, на данный момент проблема и в том, что часть преподавателей не имеют необходимой квалификации. А сами медресе финансируются за счет помощи арабских стран, либо существуют на пожертвования верующих. Что тоже создает угрозу внедрения в умы учеников нетрадиционных исламских течений.

Об этом открыто говорят и представители правоохранительных органов. Так, представитель министра внутренних дел Манас Аманбаев на одном из круглых столов, посвященных теме противодействию экстремизму заявил, что есть факты, когда в медресе преподают учителя, отучившиеся в других странах, чья религия не соответствуют традиционному исламу.

- Конечно, конкретных доказательств, когда получившие образование в медресе вставали на неправильный путь, единицы, но завтра никто такие гарантии не даст, - отметил тогда Аманбаев.

А, значит, контроль подобных учреждений должен стать не только формальной данностью, а одной из основных мер безопасности Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/372818
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Хизб ут-Тахрир, религия, терроризм, ДУМК, Кыргызстан
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