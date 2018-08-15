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Кыргызстанцы продолжают забивать скот без ветеринарного освидетельствования

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- ВБ
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В инфекционное отделение территориальной больницы Кара-Кульджинского района 12.08.2018г. госпитализированы с подозрением кожную форму сибирской язвы 12 больных. Их состояние удовлетворительное. У всех больных отобраны биоматериалы для лабораторного исследования и отправлены в Ошское ПЧО.

При эпидрасследовании установлено: в с.Калматай, айыльного округа Карагуз Кара-Кульджинского района 06.08.2018г. 7 человек участвовали в забое больной коровы.

Для локализации и ликвидации очага сибирской язвы совместно с ветслужбой района проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

Вопросы эпиднеблагополучия по сибирской язве заслушаны на заседание ЧППК (14,08.2018г.) с участием райгосадминистрации и задействованных служб, с принятием решения о проведении неотложных мер для локализации, ликвидации очага и об административном взыскании;

-распоряжением местной госадминистрации создан оперативный штаб по организации и руководству проводимых противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий;

-проводятся подворные обходы для выявления лиц с подозрением на заболевание сибирской язвой;

-организованы и проведены дезинфекционные мероприятия в очаге сибирской язвы;

-всем контактным проводятся антибиотикопрофилактика (в течение 5 дней) и наблюдение в течение 14 дней.

-усилена разъяснительная работа среди населения и животноводческих хозяйствах по профилактике сибирской язвы.

Как предупредить заболевание сибирской язвой?

- ежегодно прививайте домашних животных от сибирской язвы (КРС, МРС и лошади);

- не пасите скот на пастбищах вблизи почвенных сибиреязвенных очагов (где обнаружены споры сибирской язвы);

- при обнаружении больного животного на подворье следует немедленно обратиться к ветеринару;

- не производить забой животных в личных подворьях без ветеринарного освидетельствования;

- при покупке мясных и молочных продуктов требовать у реализаторов справку о ветеринарном освидетельствовании;

- соблюдайте правила личной гигиены при уходе и забое домашних животных (используйте спецодежду: фартук, перчатки, сапоги и т.д., мойте руки с мылом и обрабатывайте дезинфицирующими средствами).

URL: https://www.vb.kg/372819
Теги:
Кара-Кульджинский район, сибирская язва, Кыргызстан, Минздрав
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