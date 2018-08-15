Кыргызстанцы продолжают забивать скот без ветеринарного освидетельствования

В инфекционное отделение территориальной больницы Кара-Кульджинского района 12.08.2018г. госпитализированы с подозрением кожную форму сибирской язвы 12 больных. Их состояние удовлетворительное. У всех больных отобраны биоматериалы для лабораторного исследования и отправлены в Ошское ПЧО.
При эпидрасследовании установлено: в с.Калматай, айыльного округа Карагуз Кара-Кульджинского района 06.08.2018г. 7 человек участвовали в забое больной коровы.
Для локализации и ликвидации очага сибирской язвы совместно с ветслужбой района проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.
Вопросы эпиднеблагополучия по сибирской язве заслушаны на заседание ЧППК (14,08.2018г.) с участием райгосадминистрации и задействованных служб, с принятием решения о проведении неотложных мер для локализации, ликвидации очага и об административном взыскании;
-распоряжением местной госадминистрации создан оперативный штаб по организации и руководству проводимых противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий;
-проводятся подворные обходы для выявления лиц с подозрением на заболевание сибирской язвой;
-организованы и проведены дезинфекционные мероприятия в очаге сибирской язвы;
-всем контактным проводятся антибиотикопрофилактика (в течение 5 дней) и наблюдение в течение 14 дней.
-усилена разъяснительная работа среди населения и животноводческих хозяйствах по профилактике сибирской язвы.
Как предупредить заболевание сибирской язвой?
- ежегодно прививайте домашних животных от сибирской язвы (КРС, МРС и лошади);
- не пасите скот на пастбищах вблизи почвенных сибиреязвенных очагов (где обнаружены споры сибирской язвы);
- при обнаружении больного животного на подворье следует немедленно обратиться к ветеринару;
- не производить забой животных в личных подворьях без ветеринарного освидетельствования;
- при покупке мясных и молочных продуктов требовать у реализаторов справку о ветеринарном освидетельствовании;
- соблюдайте правила личной гигиены при уходе и забое домашних животных (используйте спецодежду: фартук, перчатки, сапоги и т.д., мойте руки с мылом и обрабатывайте дезинфицирующими средствами).