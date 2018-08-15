В Москве полиция незаконно задержала мигрантов из Кыргызстана

В Москве полиция задержала 42 мигранта, двое из которых - граждане Кыргызстана. Причем, одного обвиняют в экстремизме из-за поездки в Турцию. Об этом в Facebook написал пользователь Нурис Токебаев.

По его словам, 15 августа около 6:10 утра в общежитие по адресу ул. Шкулева 15/18 корпус 2 ворвались примерно 8-10 полицейских, вытащили всех из постели, выстроили полуголыми в коридоре, заставили отдать документы.

- Затем сотрудники правоохранительных органов заперлись в комнате, куда вызывали наших сограждан по одному и заставляли в чём-то расписываться. Причем, читать документ не давали. После чего посадили 42 человека в автобус и отвезли в ОМВД Текстильщики, где держат до сих пор, - подчеркнул Токебаев.

Он уточнил, что общежитие снято одним предприятием, у всех задержанных одинаковые трудовые договора и миграционный учёт.

- Гражданину Кыргызстана Нурлану Чекирову, 1993 года рождения сказали, что документы у него в порядке, но 2 года назад он ездил в Турцию на 2 недели, поэтому его подозревают в экстремизме!!! И то, что это было свадебное путешествие, никого не интересует! А вот гражданину КР Алтынбеку Жолочиеву, 1995 года рождения заявили, что он не заплатил штрафы ГИБДД в 2015 году, поэтому ему сейчас закроют въезд. Вот только тот факт, что последнее нарушение ПДД он сделал в марте 2015, и тогда же его лишили прав - т.е. потом он не мог нарушать ПДД, и, соответственно, прошло более 3 лет с момента этих нарушений, и въезд запретить сейчас уже невозможно - тоже никого не волнует! И ВСЕ задержанные в этом отделе полиции по таким поводам.

Прошу всех подавать жалобы на самоуправство задержавших их полицейских, на незаконное лишение свободы свыше 3 часов, на пыточные условия содержания, на не предоставление адвоката и не уведомление посольств стран, откуда прибыли задержанные, - добавил пользователь.

В посольстве КР в РФ VB.KG пояснили, что информация о произошедшем ими уже получена. Сейчас в полицейское отделение отправились их представители.

- После выяснения всех нюансов и урегулирования ситуации с нашими гражданами мы предоставим точную информацию, - заявили в посольстве.