Таксист, уроженец Кыргызстана, сбил в Москве велосипедиста

Вчера в Москве произошло 4 инцидента с участием двухколесного транспорта. Один, к несчастью, с летальным исходом. Там велосипедиста сбил байкер.

И в одном ДТП, к сожалению, виновным оказался таксист, уроженец Кыргызстана по имени Бекиш, как следует из сообщения "Московского Комсомольца".

Издание пишет, что около 22.00 26-летний водитель такси поворачивал налево во внутренний проезд и не уступил дорогу двухколесному транспорту. 30-летнего велосипедиста с переломом предплечья, сотрясением мозга и ушибом лица отправили в больницу. Возможно, к аварии привел тот факт, что таксист был уставшим: крутил баранку 12 часов подряд, пишет "МК".