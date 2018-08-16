Арычная вода "разъедает" асфальт

Ранее я сообщал о проблеме с арычной водой в 8 мкр. д.31-В на Южных воротах ,которая при бесконтрольном поливе всегда заливает дворовую территорию этого дома и ателье "Элегант".

Проблема в малой пропускной способности одной трубы, которая не справляется с большим потоком воды из-за сильного бесконтрольного и бездумного полива.

Жители дома неоднократно прочищали трубу устанавливая сетки, препятствующие попаданию в трубу баклажек и другого мусора, но "умные горе-работники", осуществляющие полив, постоянно выбрасывают эти сетки и происходит засорение трубы и подтопление окружающей вышеуказанной территории с размыванием асфальтового покрытия двора, на ремонт которого жильцы вносили свои деньги.

Кроме того, неизвестные сломали распределительный щиток, и вода постоянно беспрепятственно проходит сильным напором из-за бездумного полива.Просим отремонтировать щиток и заменить старую трубу на арычный лоток.

Народную новость прислал Frunze-Hunter.