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Здания двух детских садов в Бишкеке вернут детям

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- ВБ
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Решение об использовании зданий двух детских садов Бишкека по прямому назначению принято в ходе посещения вице-премьер-министра Кыргызской Республики Алтынай Омурбековой объектов образования.

В здании бывшего детского сада в 6-м микрорайоне сейчас расположено Октябрьское районное управление Социального фонда, а в 11-м микрорайоне – фонд Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций.

Возврат дошкольных образовательных учреждений в государственную или муниципальную собственность ведется по всей республике во исполнение поручения Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

Ранее Жогорку Кенешем Кыргызской Республики было принято постановление "О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков, зданий, помещений и сооружений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения, образования, культуры и спорта Кыргызской Республики" от 19 апреля 2017 года № 1511-1-VI, согласно которому Правительству Кыргызской Республики было рекомендовано рассмотреть вопросы возврата в государственную собственность зданий детских садов, используемых не по целевому назначению, а также высвобождения зданий детских садов, в которых размещены государственные органы и ведомства в целях использования их по прямому назначению.

Кроме того, Премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым дано поручение Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики совместно с руководителями министерств, административных ведомств и органов местного самоуправления принять меры по высвобождению 73 зданий дошкольных образовательных организаций, находящихся в государственной собственности и используемых не по назначению, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

URL: https://www.vb.kg/372834
Теги:
детский сад, правительство, Бишкек, Мухамметкалый Абулгазиев, Алтынай Омурбекова
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