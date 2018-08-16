За 7 месяцев 2018 огонь унес жизни 36 человек

За 7 месяцев 2018 года по республике произошло 2 тысячи 215 пожаров. Это почти на 200 больше, чем в 2017 году – 2054. Об этом сообщили в МЧС КР.

Огонь унес жизни 36 человек, 25 пострадало.

- Спасено пожарными 43 человеческих жизни. Основными причинами пожаров стали: нарушение правил эксплуатации электрооборудования - 29.2%, неосторожное обращение с огнем - 40.2%, нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов - 0.8% и детская шалость с огнем – 7.1%. Причем больше половины возгораний – 53,1% – пришлись на жилой сектор, - подчеркнули в ведомстве.

Основная доля происшедших пожаров приходится: на Иссык-Кульскую область – 1 тысяча 182, погибло 3 человека, информирует МЧС.

- Чуйскую – 690, погибло 15 человек, затем идет Бишкек – 408 и 6 погибших, и Ошская область – 261, погиб 1 человек. В Джалал-Абадской чуть меньше – 280 и погибло 4, в Баткенской – 95, огонь унес жизни 5 человек, один из них ребенок. И большинство пожаров произошло в жилом секторе – 1 тысяч 177 пожара, погибло 28 человек, - подчеркнули в ведомстве.

МЧС КР напоминает правила пожарной безопасности в летний период:

- Чтобы предупредить возникновение пожара в весенне-летний пожароопасный период, необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: не используйте неисправные электророзетки, вилки и выключатели, электронагревательные приборы кустарного производства, не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках, не оставляйте детей без присмотра, а также включенные бытовые электроприборы, радио и телеаппаратуру, газовые плиты, не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов, - пояснили в ведомстве.

Находясь в лесу, горах, помните, что горящие спичке и окурки могут привести к масштабным пожарам, напоминают в МЧС.

- Также разжигайте костер только на очищенной до слоя грунта площадке, не сжигайте мусор в пожароопасный период, не используйте на охоте пыжи из тлеющих материалов, покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горения и тления в очаге, не оставляйте в лесу промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал, стеклотару и разбитое стекло, - уточнили в ведомстве.

При ЧС звоните на номер 112, звонок бесплатный, добавили в МЧС.