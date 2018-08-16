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На Иссык-Куле милиционеры вернули фотоаппарат туристу из Германии

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- Оксана Гут
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15-августа примерно в 10.30 часов в УВД Иссык-Кульской области обратился гражданин Германии Ральф Сесок, которого приняли сотрудники милиции, специально прошедшие курсы английского языка. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

В своем обращении иностранный турист пояснил, что со своей супругой и сыном следовали по туристическому маршруту "Ичкели-Таш" Сары-Жазской зоны Ак-Суйского района. 14-августа, когда они пешком спускались по маршруту, остановилась попутная автомашина под управлением местного жителя, и довезла их безвозмездно до пункта назначения. Прибыв в г. Каракол туристы обнаружили, что забыли в автомашине фотоаппарат стоимостью свыше 3 тысячи долларов США.

Сообщение иностранного туриста оперативно было переведено сотрудниками милиции и передано в соответствующие службы УВД Иссык-Кульской области. В ходе розыскных мероприятий был установлен владелец автомашины и найден утерянный фотоаппарат. Вечером того же дня сотрудники УВД Иссык-Кульской области возвратили ценную вещь иностранному туристу, который поблагодарил стражей порядка за качественный прием и оперативную работу по находке фотоаппарата.

В милиции отметили, что в целях оперативного реагирования на заявления и сообщения иностранных граждан в середине марта личный состав УВД Иссык-Кульской области прошел специальные курсы английского языка. Обучали милиционеров высококвалифицированные педагоги Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова, которые использовали методику обучения, направленную на языковую специфику милиции.

URL: https://www.vb.kg/372839
Теги:
Германия, Иссык-Кульская область, розыск, туризм, Кыргызстан, УВД
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