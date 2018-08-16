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Детей, якобы упавших в быстроток в селе Теплоключенка, никто не ищет

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- Оксана Гут
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Информация о том, что двое детей упали в быстроток в селе Теплоключенка Ак-Суйского района и их унесло течением, не подтвердилась. Об этом редакции VB.KG заявили в МЧС КР.

В связи с чем, по данным ведомства, поисковые работы были прекращены в тот же день – 14 августа.

- Сообщение об упавших в воду детях поступило от маленькой девочки 8-ми лет. Но до сих пор никто с заявлением о пропаже несовершеннолетних не обращался. Поэтому информация считается ложной. Сейчас по данному факту МВД проводит расследование, - сообщили в пресс-службе МЧС КР.

Напомним, 14 августа ведомство распространило сообщение о том, что в селе Теплоключенка Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области двое детей упали в быстроток и их унесло течением.

На место происшествия выехали сотрудники УВД Иссык-Кульского района и МЧС. Водозабор был перекрыт. В общей сложности в поисковых мероприятиях участвовали 50 человек, в том числе местные жители.

URL: https://www.vb.kg/372841
Теги:
вода, дети, Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, розыск, утопленник, МВД, МЧС
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