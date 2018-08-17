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147-я маршрутка делает странный "крюк" в Аламедине. Кому это выгодно?

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Прошу нового мэра обратить внимание на такую проблему. Маршрут 147-й идет от Аламедина и до Джала. Самое странное, что когда из Джала он едет, то останавливается на конечной, пассажиров заставляют пересаживаться в другую машину ( денег, правда, не берут), потом водитель разворачивается, едет на остановку в Аламедине и дальше в Джал.

Мне пришлось ездить на лечение в течение 10 дней с такими вот пересадками. Я у водителей поинтересовалась - удобен ли для них такой режим работы? Они ответили, что не удобен, сами просили свое руководство не делать такие пересадки, а ехать напрямую. Но, говорят, что руководство их компании сообщило, что кто-то сверху не хочет идти навстречу водителям. Может быть нынешний мэр поможет каким-то образом решить эту проблему?

Народную новость прислала Нина.

URL: https://www.vb.kg/372852
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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