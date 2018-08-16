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Уроженцу Кыргызстана дали 5,5 лет колонии за финансирование террористов

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- Марина Осипова
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Уроженец Кыргызстана Уула Исламбек Ойбек приговорен к 5,5 годам колонии за финансирование террористической организации и вовлечение сторонников в ее деятельность, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу Московского окружного военного суда (МОВС).

"Уголовное дело в отношении Ойбека рассматривалось в особом порядке. Ему вменялась часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности, а также финансирование терроризма). Он полностью признал себя виновным. Отбывать наказание Ойбек будет в колонии общего режима", - говорит собеседник Агентства.

Соответствующее решение было принято на выездном заседании МОВС в Ленинградском окружном военном суде.

Издание напоминает, что Ойбек и еще семь человек были задержаны по подозрению в содействии террористам 5 апреля 2017 года, через два дня после произошедшего в метро Петербурга теракта. Но следствие не связывает их деятельность с организацией взрыва в вагоне поезда на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь", в результате которого 16 человек погибли, в том числе смертник Акбарджон Джалилов, а 50 человек пострадали.

Выделенные в отдельное производство материалы в отношении троих фигурантов, которые также обвиняются в склонении и вербовке для участия в деятельности террористических организаций, поступили в МОВС.

В начале августа был вынесен приговор уроженцу Кыргызстана Ферузу Инакову. А уголовные дела братьев Азизбека и Атабека Рустамовых еще находятся на рассмотрении.

В августе 2016 года, как следует из материалов дела, братья Рустамовы и Ойбек, являясь приверженцами радикальных идей ислама, начали вербовать соотечественников и выходцев из других республик Средней Азии, склоняли их к содействию террористической деятельности запрещенных на территории РФ организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".

По данным следствия, Рустамов и Ойбек создали в мессенджере WhatsApp группы под названием "Ахли сунна вал жамоьа" и Lymoniy suhbat, в которых проводили идеологическую обработку их участников, выкладывали видеоролики и информационные сообщения, пропагандирующие свержение светского государства и создание радикального исламского государства на территории Сирии, а также необходимость религиозного единения мусульман и "джихад". Как говорится в приговоре, Рустамов и Ойбек убеждали в необходимости применения насилия в отношении лиц неисламского вероисповедания, о планировании террористических актов или об участии в боевых действиях на стороне ИГ. Кроме этого, Ойбек, по данным обвинения, организовал сбор средств и отправил несколько денежных переводов в Сирию.

Еще четверо - уроженцы Казахстана, имеющие российское гражданство, Шухрат Сатымбаев, Айжигит Айтматов, Баходир Мадрахимов, а также гражданин Кыргызстана Искандер Нурбаев обвиняются в том, что подвергаясь вербовке со стороны Рустамовых и Ойбека, не сообщили об этом в правоохранительные органы. Уголовные дела в отношении них направлены в Ленинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

URL: https://www.vb.kg/372864
Теги:
Россия, суд, терроризм, Кыргызстан
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