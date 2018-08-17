В Чуйской области разыскиваются две девочки 13-ти и 15-ти лет

Аламединским РОВД разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние Ахматалиева Бегимай и Койлубаева Аземгул. Обе девочки вышли из дома по адресу новостройка Ак-Тилек улица №5 4 августа и не вернулись по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы:

Ахматалиева Бегимай Ахматалиевна 2003 г.р., рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, нос прямой, глаза черные.

Была одета: белая футболка, джинсы черного цвета, на ногах кеды черного цвета.

Койлубаева Аземгул Айдаровна 2005 г.р., рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные до плеч, нос прямой, глаза узкие, на лице с левой стороны имеется родинка.

Была одета: розовая футболка, джинсы черного цвета, на ногах черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних девочек просьба обращаться по телефонам: дежурная часть 0(312) 36-35-27, 0(550) 51-09-05, 0(700) 20-96-66 или в 102.