Погода
$ 69.43 - 69.65
€ 78.75 - 79.60

В Чуйской области разыскиваются две девочки 13-ти и 15-ти лет

142  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аламединским РОВД разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние Ахматалиева Бегимай и Койлубаева Аземгул. Обе девочки вышли из дома по адресу новостройка Ак-Тилек улица №5 4 августа и не вернулись по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Приметы:

Ахматалиева Бегимай Ахматалиевна 2003 г.р., рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные, нос прямой, глаза черные.

Была одета: белая футболка, джинсы черного цвета, на ногах кеды черного цвета.

Койлубаева Аземгул Айдаровна 2005 г.р., рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы черные длинные до плеч, нос прямой, глаза узкие, на лице с левой стороны имеется родинка.

Была одета: розовая футболка, джинсы черного цвета, на ногах черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетних девочек просьба обращаться по телефонам: дежурная часть 0(312) 36-35-27, 0(550) 51-09-05, 0(700) 20-96-66 или в 102.

URL: https://www.vb.kg/372872
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, розыск, Чуйская область, пропал ребенок, пропали дети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  