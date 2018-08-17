Сроки реализации проекта "Безопасный город" точно не определены

Мы направили рассылку потенциальным участникам тендера по "Безопасному городу", в том числе зарубежным компаниям. Их имена мы узнаем 23 августа после того, как специальная комиссия вскроет конверты. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного комитета инновационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

Сроки реализации мы заложили самые пессимистичные, заверил представитель ведомства.

- Все зависит от подрядчика и госорганов, которые должны будут выдать разрешительные документы. Я искренне верю, что он запустится. Нет конкретного человека, который несет за это ответственность, реализация зависит от многих ведомств, - подчеркнул Шатемиров.

Стартовая цена аукциона - 2,5 миллиарда сомов, пояснил представитель профильного ведомства.

- Все расходы по приобретению, установке, поддержанию и функционированию проекта несет победитель тендера. Кыргызстан не затратит ни тыйына из госказны на "Безопасный город". Возмещать эти средства инвестор будет из оплачиваемых штрафов. Половина из которых будет идти ему, половина - в бюджет КР, - отметил Шатемиров.