Во Франции, России и Кыргызстане стартует флешмоб #ЧИТАЕМАЙТМАТОВА

с 20 августа по 20 октября в Кыргызстане пройдет флешмоб #ЧИТАЕМАЙТМАТОВАВМЕСТЕ. Организаторами выступает РФ в КР совместно с Российским Центром науки и культуры в Бишкеке.

В рамках мероприятия всем заинтересованным лицам предлагается прочитать на русском или кыргызском языках наиболее яркие отрывки из произведений Чингиза Торекуловича Айтматова, записать их на мобильное устройство и отправить на e-mail: ajtmatov2018@yandex.ru краткий видеоролик (до 30 сек.).

Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2018 года. Победители будут награждены призами. Смонтированный из присланных участниками эпизодов фильм будет демонстрироваться на сайтах ведущих СМИ Кыргызстана и России на торжественном мероприятии в честь юбилея великого писателя.

Ранее флешмоб, приуроченный к 90-летию со дня рождения кыргызского и русского писателя Чингиза Айтматова, был инициирован в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила зачитывать любимые отрывки из произведений автора, а потом размещать их в социальных сетях, используя хештеги на русском языке #читаемАйтматова и в многоязычном проекте #readAitmatov.

Одноименно акция пройдет и во Франции. По данным РЦНК, в Париже ролики будут публиковаться на официальных аккаунтах центра в Twitter, FB, YouTube, Instagram и VKontankte.

Флешмоб призван привлечь внимание молодежи стран мира к творчеству Айтматова.

Напомним, по инициативе Международной организации тюркской культуры 2018-ый объявлен годом Чингиза Айтматова. Народному писателю Киргизской ССР и Казахстана, советскому, российскому писателю, дипломату исполнилось бы 90 лет (10 лет со дня кончины).

Его произведения переведены на 176 языков мира, география его изданных произведений - 126 государств.