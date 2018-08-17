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Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров начали бессрочную голодовку в ИК №27

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- Виктория Григоренко
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Двое осужденных ИК №27 Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов объявили голодовку. Об этом VB.KG сообщили в ГСИН.

Как отмечается, заявления об отказе от пищи заключенные написали накануне в 17.20.

- Сейчас за их состоянием наблюдают медики. Кадыров и Асанов требуют предоставить им постановление Верховного суда от 7 июня 2018 года по их процессу. А до того момента пищу они принимать отказываются. Поясним, что к нам документ из последней судебной инстанции не приходил, - подчеркнули в ГСИН.

Напомним, Асанова и Кадыров в 2017 году суд обвинили в приготовлении к насильственному захвату власти (ст. 27 и ст. 295 УК КР) и приговорил к 12 годам лишения свободы каждому. Оба отбывают наказание в колонии в Молдовановке.

URL: https://www.vb.kg/372889
Теги:
Бектур Асанов, Верховный суд, голодовка, колонии, ГСИН
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