Улицу Суеркулова перекроют для прокладки тепловой сети

По информации Управления капитального строительства, с 17 августа по 5 сентября на улице Суеркулова будут проводиться работы по прокладке тепловой сети.

В связи с этим участок улицы Суеркулова длиной около 200 метров к востоку от улицы Жукеева-Пудовкина, а также восточная сторона улицы Жукеева-Пудовкина будут частично закрыты для проезда автомобильного транспорта.

Основанием для проведения работ служит ордер, выданный согласно распоряжению мэрии города Бишкек №157-р от 7 августа 18 года.

Прокладка тепловой сети, в том числе послужит улучшению теплоснабжения находящейся на этом участке молочной кухни.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.