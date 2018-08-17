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Улицу Суеркулова перекроют для прокладки тепловой сети

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- ВБ
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По информации Управления капитального строительства, с 17 августа по 5 сентября на улице Суеркулова будут проводиться работы по прокладке тепловой сети.

В связи с этим участок улицы Суеркулова длиной около 200 метров к востоку от улицы Жукеева-Пудовкина, а также восточная сторона улицы Жукеева-Пудовкина будут частично закрыты для проезда автомобильного транспорта.

Основанием для проведения работ служит ордер, выданный согласно распоряжению мэрии города Бишкек №157-р от 7 августа 18 года.

Прокладка тепловой сети, в том числе послужит улучшению теплоснабжения находящейся на этом участке молочной кухни.

Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан заранее продумывать маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/372896
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
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