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Пожалуйста! Пустите общественный транспорт по Ибраимова!

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Просьба помочь пустить общественный транспорт по ул.Ибраимова. Раньше по ней ездили 13 троллейбус и 29 автобус. А сейчас уже много лет нет ни одного общественного транспорта. Мы живём на перекрестке Боконбаева-Гоголя, и чтобы сесть в транспорт, мы вынуждены выходить на Советскую. Это очень далеко,если считать, что не все люди молодые и здоровые...

Особенно тяжело пожилым и людям с маленькими детьми, и когда непогода Улица Ибраимова, бывшая ул. Правды, очень широкая, комфортабельная для общественного транспорта, есть остановки, которые остались ещё с советских времен, есть троллейбусная линия.

Пожалуйста, компетентные лица, посодействуйте в решении этого вопроса!

URL: https://www.vb.kg/372909
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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