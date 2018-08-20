Пожалуйста! Пустите общественный транспорт по Ибраимова!

Просьба помочь пустить общественный транспорт по ул.Ибраимова. Раньше по ней ездили 13 троллейбус и 29 автобус. А сейчас уже много лет нет ни одного общественного транспорта. Мы живём на перекрестке Боконбаева-Гоголя, и чтобы сесть в транспорт, мы вынуждены выходить на Советскую. Это очень далеко,если считать, что не все люди молодые и здоровые...

Особенно тяжело пожилым и людям с маленькими детьми, и когда непогода Улица Ибраимова, бывшая ул. Правды, очень широкая, комфортабельная для общественного транспорта, есть остановки, которые остались ещё с советских времен, есть троллейбусная линия.

Пожалуйста, компетентные лица, посодействуйте в решении этого вопроса!