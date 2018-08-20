Мэра умоляют навести порядок с байкерами

Самый настоящий крик души прислал читатель Тунгуч в Народную новость.

Уважаемый мэр, отец родной! Христа ради прошу! Наведи порядок с байкерами. Всю ночь шумят в спальных районах города. Не спим, каждый раз просыпаемся когда они газуют. Мы с семьёй уже начали определять по звуку глушаков модели. Но если и вы не сможете, то я прошу природную стихию - зиму, помочь. МВД самоустранилось... Ведь можно облаву устроить на них. И закон надо принять, чтобы 10 байкеров не будили 400 000 тысячный район города