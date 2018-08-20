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В Чуйской области водители стали реже садиться за руль пьяными

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- Виктория Григоренко
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За прошедшую неделю с 13 по 19 августа на территории Чуйской области сотрудниками УОБДД ГУВД Чуйской области выявили всего 5370 нарушении правила дорожного движение, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 49 водителей управляли ТС в состоянии алкогольного опьянения:

"11 водители управляли ТС с нанесенными тонирующим покрытием, 6 водители не подчинились о законном требовании об остановки ТС сотруднику УОБДД, 47 водители управляли ТС без документов. За управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности штрафы получили 1393 водителей. 1583 водителей управляли транспортом с превышением скоростного режима движение, 119ТС поставлены на штраф стоянку", - проинформировали в УОБДД ГУВД по Чуйской области.

УОБДД по ГУВД Чуйской области убедительно просит водителей не нарушать ПДД.

URL: https://www.vb.kg/372911
Теги:
ГУВД, ДТП, Чуйская область, ГУОБДД
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