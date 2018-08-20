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Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первое серебро на Азиаде

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- Виктория Григоренко
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Призер прошлых Азиатских игр Магомед Мусаев завоевал для страны первую медаль на Азиатских играх в Индонезии. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Мусаев в первой же встрече победил соперника из Туркмении - Зуамухамеда Сапарова со счетом 8:2, отмечает ведомство.

"В решающей схватке борцу из КР противостоял иранец Алириза Каримимачиани, который стал золотым призером (6:0). Это пока первое серебро сборной Кыргызстана на нынешней Азиаде", - подчеркнули в Госагентстве спорта.

Как уточняется в этот же день за медали боролись еще 4 кыргызстанских борца.

URL: https://www.vb.kg/372912
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