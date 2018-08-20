Посольство КР выясняет, есть ли среди погибших на Сахалине кыргызстанцы

Накануне в Поронайском районе Сахалинской области один человек погиб и еще пятеро пострадали при обрушении крыши здания бывшего целлюлозно-бумажного завода на Сахалине. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас под завалами могут оставаться еще двое рабочих. Территория вокруг здания оцеплена, ведутся поиски.

Посольство КР в РФ пояснило, что на момент происшествия в здании находилось 10 рабочих.

- Восемь получили лишь незначительные ранения, пятеро отправлено в больницу с травмами. Один погиб, его личность сейчас устанавливается. Также Посольство изучает, есть ли среди пропавших и раненных граждане КР, - пояснили в ведомстве.