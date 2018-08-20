На Курман айт в Кыргызстане будет похолодание с дождем

21 и ночью 22 августа на большей части Кыргызстана дожди, грозы, на летних пастбищах, расположенных в горных и высокогорных районах, переход дождя в снег. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

В Чуйской области и на востоке Иссык-Кульской области осадки интенсивные.

- Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с порывами до 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха до 13-15 ночью и 23-25 днем, - информируют синоптики.

МЧС предупреждает, что неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.