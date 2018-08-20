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Среди погибших и пострадавших в Поронайске есть граждане Кыргызстана

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- ВБ
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По информации Посольства КР в РФ, 19 августа 2018 года в г.Поронайске Сахалинской области произошло обрушение здания целлюлозно-бумажного комбината при разборе крыши здания. На момент обрушения на объекте осуществляли трудовую деятельность бригада из 10 человек, граждан Кыргызстана и Таджикистана.

По предварительным данным МЧС по Сахалинской области, пять граждан Кыргызстана с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу, двое граждан Кыргызстана не пострадали, так как на момент обрушения находились в безопасном месте. Также погиб гражданин Таджикистана, тело которого готовят к отправке на родину.

20 августа 2018 года службами МЧС было извлечено тело одного из двух граждан Кыргызстана, которые предположительно находились под завалами, и поиски которых продолжались с момента крушения.

Посольство КР в РФ находится на постоянной связи с местными властями Сахалинской области, сотрудниками Почетного консульства КР в г.Южно-Сахалинске и общественным представителем ГСМ КР на Сахалине, находящимися на месте обрушения здания для оказания необходимого содействия гражданам Кыргызстана.

Сахалинские власти держат на особом контроле ситуацию с ликвидацией последствий обрушения здания в г.Поронайске. По поручению Губернатора Сахалинской области О.Кожемяко на место происшествия в оперативно порядке направлена мобильная группировка сил и средств управления противопожарной службы Сахалинской области. На время проведения операции по спасению людей в Поронайском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

URL: https://www.vb.kg/372919
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